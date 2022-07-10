«Нужно расслабиться»: Елена Ильиных заморочила себе голову с выбором свадебного платья

Недавно олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных получила предложение от своего возлюбленного, танцора Сергея Полунина. После того, как на безымянном пальце спортсменки засверкало кольцо с драгоценным камнем, она приступила к самому приятному для каждой невесты процессу – выбору свадебного платья.
В своей соцсети она разместила фото, на котором позировала в облегающем фигуру белоснежном платье. С выбором наряда Елена еще не определилась.
«Это точно легче, чем рожать детей и выигрывать Олимпиаду. Наверное, нужно просто расслабиться и начать получать удовольствие от процесса», - написала Ильиных.
Елена Ильиных. Фото: соцсети
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Напомним, Сергею Полунину Елена Ильиных родила двоих сыновей. Мальчикам дали необычные имена – Мир и Дар.