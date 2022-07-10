«Нужно расслабиться»: Елена Ильиных заморочила себе голову с выбором свадебного платья

Недавно олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных получила предложение от своего возлюбленного, танцора Сергея Полунина. После того, как на безымянном пальце спортсменки засверкало кольцо с драгоценным камнем, она приступила к самому приятному для каждой невесты процессу – выбору свадебного платья.

В своей соцсети она разместила фото, на котором позировала в облегающем фигуру белоснежном платье. С выбором наряда Елена еще не определилась.