«Нужно позвонить ей и спросить»: Тарасова оценила порыв Загитовой попробовать себя в боксе

По словам заслуженного тренера, она только поддерживает фигуристку.
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила порыв олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой попробовать себя в боксе.

«Пусть идет. Для того чтобы узнать, зачем Алине это, нужно позвонить ей и спросить, зачем она пробует себя в боксе».

Напомним, что Алина Загитова проведет бой по правилам бокса. Кто выйдет против нее на ринг — станет известно чуть позже, сообщает «Спорт-Экспресс».

Заметим, что Алина Загитова уже размещала в соцсетях снимок в боксерских перчатках. Фигуристка заявила, что «готовится к чему-то новому».

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