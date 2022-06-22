«Нужно позвонить ей и спросить»: Тарасова оценила порыв Загитовой попробовать себя в боксе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила порыв олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой попробовать себя в боксе.
«Пусть идет. Для того чтобы узнать, зачем Алине это, нужно позвонить ей и спросить, зачем она пробует себя в боксе».
Напомним, что Алина Загитова проведет бой по правилам бокса. Кто выйдет против нее на ринг — станет известно чуть позже, сообщает «Спорт-Экспресс».
Заметим, что Алина Загитова уже размещала в соцсетях снимок в боксерских перчатках. Фигуристка заявила, что «готовится к чему-то новому».