«Нужно позвонить ей и спросить»: Тарасова оценила порыв Загитовой попробовать себя в боксе

Напомним, что Алина Загитова проведет бой по правилам бокса. Кто выйдет против нее на ринг — станет известно чуть позже, сообщает «Спорт-Экспресс».

Заметим, что Алина Загитова уже размещала в соцсетях снимок в боксерских перчатках. Фигуристка заявила, что «готовится к чему-то новому».

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