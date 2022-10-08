«Нужно лететь в Берлин, но я не потяну финансово»: Краско необходимо срочное лечение

Иван Краско пожаловался на проблемы со здоровьем. У народного артиста катастрофически упало зрение.
Сейчас каждый глаз 92-летнего актера видит всего на три процента. Его лечением занимаются лучшие врачи Санкт-Петербурга, однако прогнозы остаются неутешительными.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ивану Ивановичу необходимо лечение в Германии, однако на поездку за границу у него нет денег.
«Врачи говорят, что нужно снова лететь в Берлин, но я не потяну финансово, да и возраст у меня уже запредельный», — рассказал артист Prozvezd.
Из-за яркого света софитов врачи рекомендовали Краско отказаться от сцены, однако он не согласился на это. Артист продолжает сниматься и верит в лучшее.
«Хуже не будет, но и лучше не будет, таков вердикт врачей. Но и за это спасибо, пусть хоть на этом уровне останется зрение», — резюмировал Иван Иванович.