«Нужно лететь в Берлин, но я не потяну финансово»: Краско необходимо срочное лечение

Иван Краско пожаловался на проблемы со здоровьем. У народного артиста катастрофически упало зрение.

Сейчас каждый глаз 92-летнего актера видит всего на три процента. Его лечением занимаются лучшие врачи Санкт-Петербурга, однако прогнозы остаются неутешительными.

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Ивану Ивановичу необходимо лечение в Германии, однако на поездку за границу у него нет денег.