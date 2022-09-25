«Нужно как-то развлечь публику»: Миро подняла на смех Боню в купальнике на фоне снега (фото)

Виктория Боня решила испытать судьбу, отправившись в Непале на вершину Манаслу. Светская львица не уточняла для чего ей это надо, сказав нечто неопределенное – вроде того, что нужно ей проверить себя. А потому вызвала различные толки из-за своего поступка.

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Например, известный блогер Лена Миро до сих пор недоумевает – зачем ей это надо было. Но при этом не сомневается, что Виктория Боня доберется до вершины. Несмотря на то, что звезда уже побывала в больнице из-за ухудшившегося по пути самочувствия.

В новом посте с соцсетях Боня уже не жаловалась на здоровье, а позировала в купальнике на фоне заснеженных вершин, рассмешив этим поступком Миро.

«Страдала-страдала, и вот. Если ты идешь в гору, если труден твой путь, если не хватает кислорода и сил, то можно и нужно как-то развлечь себя и публику», - похихикала Лена Миро над Викторией Боней в своем ЖЖ.