«Нужно было навести порядок в голове своего мужа»: известный журналист дал совет Пугачевой

На днях Алла Пугачева вернулась в Москву и заявила, что приехала наводить порядки в головах. Это высказывание пришлось не по душе публицисту Михаилу Шахназарову, который посоветовал артистке заняться порядком в голове Максима Галкина.
«Прежде чем наводить порядки в наших головах, нужно было навести порядок в голове своего мужа, который со сцены нес такое… и который в день российского фдага вышел на сцену в цветах флага украинского…Если у него с головой все в порядке, то мне сказать больше нечего», - Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».
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Напомним, ранее Шахназаров встал на защиту Владимира Соловьева, на которого набросилась Пугачева.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети