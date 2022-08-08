«Нужна ваша помощь»: Макеева обратилась к фанатам, заявив о травле в Сети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились летом 2020 года на даче у звезды. С тех пор пара неразлучна. В мае они отметили первую годовщину семейной жизни.