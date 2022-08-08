«Нужна ваша помощь»: Макеева обратилась к фанатам, заявив о травле в Сети

Недавно Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков спели дуэтом. Пара выступила на сцене в День семьи, любви и верности. После они решили публиковать свое творчество на YouTube-канале, но столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Звезда театра заявила, что некто под видом правообладателя банит ее совместные выступления с Романом.
«Нужна ваша помощь, чтобы восстановить справедливость. В качестве музыкального сопровождения используется фонограмма нашего выступления, на которую он заявляет права собственности, то есть занимается мошенничеством. Три жалобы приводят к удалению канала», - написала Макеева в своем телеграм-канале.
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Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились летом 2020 года на даче у звезды. С тех пор пара неразлучна. В мае они отметили первую годовщину семейной жизни.