«Нужна была очередная ведьма»: Гаспарян заступился за Васильева из «Сплина»

Журналист Артур Гаспарян в программе «И грянул Грэм» заступился за музыканта Александра Васильева из группы «Сплин».
«Получила широкое распространение запись общения Александра Васильева с публикой на фестивале в Воронеже. Он говорил о человечности, великодушии, о публике, которой он благодарен за великодушие. Слова имели, конечно, пацифистский подтекст. Он с марта говорит эти слова. Они никого не трогали. Возбужденная псевдопатриотическая общественность узурпировала право называться патриотами и набросилась на него. Других они называют предателями родины».
Как заметил Гаспарян, просто в стране в какой-то момент закончились Мальчиши-Плохиши, которых можно попинать. «Нужна была очередная ведьма. Поляна была пуста. И тут удачно попал безобидный Саша Васильев», - заметил Гаспарян.
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Напомним, что Александр Васильев сейчас лишен возможности выступать в России. Всему виной его неосторожные высказывания на одном из концертов.