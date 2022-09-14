«Нужна была очередная ведьма»: Гаспарян заступился за Васильева из «Сплина»

Как заметил Гаспарян, просто в стране в какой-то момент закончились Мальчиши-Плохиши, которых можно попинать. «Нужна была очередная ведьма. Поляна была пуста. И тут удачно попал безобидный Саша Васильев», - заметил Гаспарян.

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Напомним, что Александр Васильев сейчас лишен возможности выступать в России. Всему виной его неосторожные высказывания на одном из концертов.