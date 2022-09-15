Нурлан Сабуров нанял охрану после неудачных шуток

Как отметил Чужой, Сабурову следовало бы сделать паузу в творческой карьере, а не выступать в такой непростой момент. По его мнению, финансовые потери были бы не такими ощутимыми, сообщает «Собеседник».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Нурлан Сабуров несколько месяцев назад гастролировал по Америке. Зрители попросили его высказаться о происходящих в мире событиях. В итоге шоумен вызвал гнев поклонников. Часть его выступлений пришлось отменить.