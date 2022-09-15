Нурлан Сабуров нанял охрану после неудачных шуток

Об этом рассказал его товарищ Денис Чужой.
Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров. Фото: Global Look Press

Комик Нурлан Сабуров был вынужден нанять себе охрану после неудачных шуток на политическую тематику. Об этом сообщил его друг комик Денис Чужой.

«Я слышал, что он приехал выступать в небольшой культовый питерский клуб Stage. Там клуб на 100 человек, билеты стоили около трех тысяч. И Нурлан Сабуров приехал с охраной. Вот так поменялась ситуация».

Как отметил Чужой, Сабурову следовало бы сделать паузу в творческой карьере, а не выступать в такой непростой момент. По его мнению, финансовые потери были бы не такими ощутимыми, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Нурлан Сабуров несколько месяцев назад гастролировал по Америке. Зрители попросили его высказаться о происходящих в мире событиях. В итоге шоумен вызвал гнев поклонников. Часть его выступлений пришлось отменить.

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