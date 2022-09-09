«Нулевые. Блеск и нищета гламура»: звезды делятся воспоминаниями в новом шоу на «МУЗ-ТВ»

Нулевые годы стали для жителей России временем серьезных перемен, развития, тотального открытия границ. Молодежь в то время начинала ездить в другие страны, следовать западной моде, люди обзаводились персональными компьютерами и мобильными телефонами.

Российским знаменитостям тоже есть что вспомнить о нулевых. Своими историями, кажущимися сейчас очень смешными, звезды отечественного шоу-бизнеса поделятся в документальном фильме «Нулевые. Блеск и нищета гламура» на канале «МУЗ-ТВ».

В съемках фильма приняли участие Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Сергей Зверев, Тимати, Алена Водонаева, Дима Билан и многие другие звезды. Всем им есть что вспомнить об этапах самого дикого гламура, когда в погоне за стилем люди вытворяли действительно сумасшедшие вещи. Собчак, к примеру, вспоминала о том, каких усилий ей стоило купить баснословно дорогие джинсы итальянского бренда, а Лера Кудрявцева - о своей неудачной попытке обзавестись красивой силиконовой грудью.

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