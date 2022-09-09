«Нулевые. Блеск и нищета гламура»: звезды делятся воспоминаниями в новом шоу на «МУЗ-ТВ»

Нулевые годы стали для жителей России временем серьезных перемен, развития, тотального открытия границ. Молодежь в то время начинала ездить в другие страны, следовать западной моде, люди обзаводились персональными компьютерами и мобильными телефонами.
Российским знаменитостям тоже есть что вспомнить о нулевых. Своими историями, кажущимися сейчас очень смешными, звезды отечественного шоу-бизнеса поделятся в документальном фильме «Нулевые. Блеск и нищета гламура» на канале «МУЗ-ТВ».
В съемках фильма приняли участие Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Сергей Зверев, Тимати, Алена Водонаева, Дима Билан и многие другие звезды. Всем им есть что вспомнить об этапах самого дикого гламура, когда в погоне за стилем люди вытворяли действительно сумасшедшие вещи. Собчак, к примеру, вспоминала о том, каких усилий ей стоило купить баснословно дорогие джинсы итальянского бренда, а Лера Кудрявцева - о своей неудачной попытке обзавестись красивой силиконовой грудью.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
«У меня в одной груди был порван имплант, он растекся, а я об этом даже не знала. Хотя все хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня то он был долго. Он мигрировал и превратился просто в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц. Вот сейчас я думаю: нафига я это сделала? Ну зачем? Вот такая глупость», - рассказала Лера.
Эту историю и многие другие вы услышите, посмотрев премьеру документального расследования «Нулевые. Блеск и нищета гламура». Она состоится 10 сентября в 16:00, на канале «МУЗ-ТВ».