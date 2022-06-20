Ну жених ведь! Собчак запечатлела подросшего сына в костюме с нарядной юной дамой в белом

Телеведущая Ксения Собчак отметилась на венчании своей подруги Яны Расковаловой с Вадимом Расковаловым. Супруги решили оформить свой брак еще и в церкви после почти 20-летнего законного союза.

Ксения Собчак пришла храм с сыном Платоном от первого брака с Максимом Виторганом. Наследника звезда облачила в серый костюмчик с галстуком. Судя по кадрам, которые звезда выставила в Сеть, малыш очень серьезно воспринял происходящее.

На фото он стоит рядом с дочкой Расковаловой, облаченной во все белое, и выглядит как настоящий жених. Растроганная этим зрелищем Ксения Собчак украсила снимок эмодзи в виде разбитого сердечка.