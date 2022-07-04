Ну все, ушел вразнос: Тарасов после заявлений о проблемах в семье засветился ночью без жены

Дмитрий Тарасов надолго пропал из соцсетей, а появившись решил сделать признание. Спортсмен рассказала фолловерам, что в его семье накопились проблемы, с которыми он пытается справиться.

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В дальнейшем футболист планирует рассказать, что именно произошло между ним и его женой Анастасией Костенко. Правда, если будет для этого специальное настроение.

Как оказалось, Дмитрий Тарасов разрешает проблемы вполне по-мужски – пытается найти радость в увеселительных заведениях в холостяцкой компании без жены. В социальных сетях поклонники даже выставили снимок с экс-мужем Ольги Бузовой, на котором Анастасии Костенко не видно. Пишут, что утром он спокойно вернулся в лоно семьи.

Источник: «СтарХит».