«Ну все, Ткачева»: Лера Фрост из «Дома-2» вышла замуж в особенный день

«Дату создания нашей семьи мы выбрали не случайно, ведь это церковный праздник – День Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. За день до нашей росписи мы поехали к нашему батюшке в церковь, он благословил нас, было определенное таинство с помазанием, трапезой в церкви и так далее. Так что, теперь наша семья под Божьим покровом и защитой всех святых», - поделилась Лера Фрост, а теперь Ткачева.