«Ну все, Ткачева»: Лера Фрост из «Дома-2» вышла замуж в особенный день

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост накануне сообщила в микроблоге, что вышла замуж. Избранником Леры стал 28-летний депутат Андрей Ткачев.
«Ну все, Ткачева», - подписала совместное фото с мужем Лера Фрост.
Бракосочетание состоялось в пятницу, 30 сентября, в одном из ЗАГСов Москвы. Лера Фрост объяснила, почему они с возлюбленным остановились именно на этой дате.
«Дату создания нашей семьи мы выбрали не случайно, ведь это церковный праздник – День Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи. За день до нашей росписи мы поехали к нашему батюшке в церковь, он благословил нас, было определенное таинство с помазанием, трапезой в церкви и так далее. Так что, теперь наша семья под Божьим покровом и защитой всех святых», - поделилась Лера Фрост, а теперь Ткачева.
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