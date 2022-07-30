«Ну, во-первых, мы не «ребята»: Шахназаров напомнил Макаревичу его оскорбления в адрес россиян

Обосновавшийся в Израиле музыкант Андрей Макаревич не раз оскорбил страну и россиян. Артист позволил себе много жестких высказываний, за что его уличили в продажности западным спецслужбам. На это он ответил в свойственной ему манере – матом. Дескать, совсем офонарели такое думать о нем.
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Журналист Михаил Шахназаров, прочитав высказывание Макаревича, обратил внимание на его новую риторику – оскорблять никого певец сейчас не стал. Но публицист не преминул заодно напомнить ему об этом и констатировал, что все идет у Макаревича от сердца.
«Ну, во-первых, мы не «ребята», а м...е. Во-вторых, приятно что фокус сбился с говна на грязь. В-третьих, отрадно, что вы поливаете россиян по велению сердца. Ну так, а если из этого получаются небольшие, малюсенькие такие профиты, так разве стоит на это обращать внимание?» - недоумевает Шахназаров.