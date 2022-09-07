«Ну там с ноги ему заряжает»: Шахназаров оценил «драку» Милохина и Гном Гномыча

Как отметил журналист, видео получилось «отвратительным».
Саша Плющенко

Саша Плющенко. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» оценил шуточную драку тиктокера Дани Милохина и Гном Гномыча, сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

«Даня Милохин удивился, что Сахалин — это остров. Его продолжают двигать крыша и кураторы. Делают его лицом рекламных компаний спортивных магазинов. То есть вы хотите, чтобы люди спортом вообще перестали заниматься».

Как отметил Шахназаров, ему переслали отвратительное видео, где Гном Гномыч дерется с Даней Милохиным. «Ну там с ноги ему заряжает. И так далее. Я к чему это говорю. Я не ханжа. Если вы хотите делать что-то красиво, то делайте это красиво, а не уродливо и омерзительно», — заявил Шахназаров.

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором засветились Гном Гномыч и Даня Милохин. Саша Плющенко в шутку избивал популярного тиктокера, а тому это очень даже нравилось.
 

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