«Ну там с ноги ему заряжает»: Шахназаров оценил «драку» Милохина и Гном Гномыча

Как отметил Шахназаров, ему переслали отвратительное видео, где Гном Гномыч дерется с Даней Милохиным. «Ну там с ноги ему заряжает. И так далее. Я к чему это говорю. Я не ханжа. Если вы хотите делать что-то красиво, то делайте это красиво, а не уродливо и омерзительно», — заявил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором засветились Гном Гномыч и Даня Милохин. Саша Плющенко в шутку избивал популярного тиктокера, а тому это очень даже нравилось.

