«Ну, скажите же парочка!»: Пегова в платье-парашюте и с кудряшками на голове предстала в компании известного актера

Ирина Пегова поделилась кадром со съемок фильма.
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: соцсети

Актриса Ирина Пегова - одна из самых позитивных и лучезарных звездных дам. Обаятельная и жизнерадостная она моментально располагает к себе и завоевывает любовь поклонников.

Ирина Пегова не боится выглядеть естественно. Ее снимки в микроблоге лишены гламура и не лакируют действительность.

Новым снимком, поднимающим настроение, Ирина Пегова поделилась накануне. В кадре она предстала в паре с известным актером, звездой сериалов Федором Лавровым. На фото Ирина Пегова заливается от смеха, пытаясь подпрыгнуть.

Актриса облачена в платье-парашют цвета лазури. На голове у звезды непривычные для глаза мелкие кудряшки волос.

Ирина Пегова и Федор Лавров. Фото: соцсети

«Ну, скажите же парочка с Федором Лавровым! У меня начались съемочная в новом фильме, пока не разглашаем», - подписала кадр Ирина Пегова.

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