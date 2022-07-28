«Ну, скажите же парочка!»: Пегова в платье-парашюте и с кудряшками на голове предстала в компании известного актера

Актриса Ирина Пегова - одна из самых позитивных и лучезарных звездных дам. Обаятельная и жизнерадостная она моментально располагает к себе и завоевывает любовь поклонников.

Ирина Пегова не боится выглядеть естественно. Ее снимки в микроблоге лишены гламура и не лакируют действительность.

Новым снимком, поднимающим настроение, Ирина Пегова поделилась накануне. В кадре она предстала в паре с известным актером, звездой сериалов Федором Лавровым. На фото Ирина Пегова заливается от смеха, пытаясь подпрыгнуть.

Актриса облачена в платье-парашют цвета лазури. На голове у звезды непривычные для глаза мелкие кудряшки волос.