«Ну почему нельзя всегда быть такой худой?»: Рудова устроила выкрутасы возле зеркала (видео)

Актриса Наталья Рудова довольно открыто говорит со своими подписчиками о собственной внешности.

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Она не скрывает, что имеет асимметричность лица, наращивает ресницы и волосы, да и блондинка она крашеная, а не натуральная.

Столь же честно Рудова призналась, что в последнее время поправилась, из-за чего вынуждена ходить на изматывающие тренировки с личным инструктором. В личном блоге Наталья показала, какой стройной была этой зимой. На видео знаменитость изящно крутится перед зеркалом, показывая свое тело со всех сторон.