«Ну почему нельзя всегда быть такой худой?»: Рудова устроила выкрутасы возле зеркала (видео)

Актриса Наталья Рудова довольно открыто говорит со своими подписчиками о собственной внешности.
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Она не скрывает, что имеет асимметричность лица, наращивает ресницы и волосы, да и блондинка она крашеная, а не натуральная.
Столь же честно Рудова призналась, что в последнее время поправилась, из-за чего вынуждена ходить на изматывающие тренировки с личным инструктором. В личном блоге Наталья показала, какой стройной была этой зимой. На видео знаменитость изящно крутится перед зеркалом, показывая свое тело со всех сторон.
«Ну почему нельзя всегда быть такой худой? Это январь, похудеть к зиме и набрать лету… Удача уровня «Бог», — негодовала в своем телеграме Наталья Рудова.