«Ну нельзя быть такой всеядной»: Садальский назвал Гузееву «плохо ведущей» после эфира на «Голосе»

Второй выпуск шоу «Голос.60+» вышел в эфир Первого канала и вновь привлек внимание Стаса Садальского. Актер пристально следит за перестановками и недоволен кадровой политикой. Он считает, что Лариса Гузеева, которая стала новой ведущей взамен Дмитрия Нагиева, неуместна в проекте. и объяснил на примере одного из эпизодов прошедшей передачи.
«Один из аутсадеров песенного конкурса заявил: «Почему меня по блату не пропустили. Почему не повернули кресла?».
Плохо ведущая конкурс Лариса решила поддержать аутсайдера и закидала его комплиментами: «А зачем вам это? Вы такой яркий, такой запоминающийся. Не расстраивайтесь, вы классный, красивый, талантливый!».
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Могу моей любимой актрисе ответить в пандан: «Гузеева зачем тебе «Голос»? Ты такая яркая, такая запоминающаяся? Ну нельзя быть такой всеядной», - разразился в Telegram негодованием Садальский.