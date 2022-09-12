«Ну нельзя быть такой всеядной»: Садальский назвал Гузееву «плохо ведущей» после эфира на «Голосе»

Второй выпуск шоу «Голос.60+» вышел в эфир Первого канала и вновь привлек внимание Стаса Садальского. Актер пристально следит за перестановками и недоволен кадровой политикой. Он считает, что Лариса Гузеева, которая стала новой ведущей взамен Дмитрия Нагиева, неуместна в проекте. и объяснил на примере одного из эпизодов прошедшей передачи.

«Один из аутсадеров песенного конкурса заявил: «Почему меня по блату не пропустили. Почему не повернули кресла?».

Плохо ведущая конкурс Лариса решила поддержать аутсайдера и закидала его комплиментами: «А зачем вам это? Вы такой яркий, такой запоминающийся. Не расстраивайтесь, вы классный, красивый, талантливый!».