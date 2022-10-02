«Ну, не дано Николя быть Малаховым»: Цискаридзе вновь приложили за низкие рейтинги шоу «Сегодня вечером»

Известному актеру и блогеру Стасу Садальскому не дает покоя тот факт, что артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе стал еще и телеведущим.

По мнению Стаса Садальского, Николай Цискаридзе очень плох в этой роли и явно не справляется с ведением субботнего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Стас Садальский внимательно следит за рейтингами программы и каждое воскресенье обнародует их, набрасываясь на Николая Цискаридзе.