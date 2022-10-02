«Ну, не дано Николя быть Малаховым»: Цискаридзе вновь приложили за низкие рейтинги шоу «Сегодня вечером»

Известному актеру и блогеру Стасу Садальскому не дает покоя тот факт, что артист балета и ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе стал еще и телеведущим.
По мнению Стаса Садальского, Николай Цискаридзе очень плох в этой роли и явно не справляется с ведением субботнего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.
Стас Садальский внимательно следит за рейтингами программы и каждое воскресенье обнародует их, набрасываясь на Николая Цискаридзе.
«Продолжает огорчать своих поклонников балерун в «Сегодня вечером». Mediascope – лидер российского рынка медиаисследований и мониторинга рекламы - показал у замечательного танцора Цискаридзе самые низкие цифры за все время существования развлекательных программ - 3.7. Такого позора на первом канале еще не было. Ну, не дано Николя быть Малаховым. А у Андрея рейтинг опять зашкаливает», - высказался Стас Садальский.
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Напомним, Николай Цискаридзе некоторое время назад начал вести шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, и с тех пор всякий раз подвергается критике со стороны Стаса Садальского.