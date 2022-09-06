«Ну какой он иноагент?»: Лоза попросил придумать для Макаревича* другое звание

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что его коллегу Андрею Макаревича не стоит считать иноагентом.
«Ну какой он иноагент? Наверное, это слишком. Если он иноагент, то обесценивается звание настоящих иноагентов. Если иноагента забросили к нам в страну, и он узнает, что у него профессия, как у Макаревича*, то обидится».
Как добавил Лоза, в данном вопросе надо было подумать головой. «Правильное название придумать для этих людей. Иначе может начаться путаница. Что-то другое здесь надо. Есть же креативщики, которые придумывают кучу зарубежных названий. Пусть подумаю люди, которые этим занимаются», - заявил Лоза.
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Напомним, что Андрей Макаревич* был признан иноагентом. Сам музыкант даже сочинил песню на этот счет.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.