«Ну какой он иноагент?»: Лоза попросил придумать для Макаревича* другое звание

Как добавил Лоза, в данном вопросе надо было подумать головой. «Правильное название придумать для этих людей. Иначе может начаться путаница. Что-то другое здесь надо. Есть же креативщики, которые придумывают кучу зарубежных названий. Пусть подумаю люди, которые этим занимаются», - заявил Лоза.

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Напомним, что Андрей Макаревич* был признан иноагентом. Сам музыкант даже сочинил песню на этот счет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.