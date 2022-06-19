Ну, какова! Дарья Пынзарь покрутилась перед зеркалом, засветив стройную фигуру в леопардовом бикини

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем уже несколько лет живет на две страны - Россию и Турцию.

Сейчас звездное семейство находится в Аланье. Дарья Пынзарь, обожающая море, солнце и пляжи, большую часть времени проводит, подставляя тело солнечным лучам.

В микроблоге блондинки с приездом в Турцию появляется новые фото и видео - одно горячее другого. Дарья Пынзарь - обладательница стройной фигуры, и она обожает демонстрировать свое ухоженное и подтянутое тело.

На этот раз Дарья Пынзарь покрасовалась перед камерой в сногсшибательном образе.

Облаченная в бикини с леопардовым принтом Дарья Пынзарь покрутилась около зеркала, показывая всем, насколько она хороша. Пляжный образ Дарья дополнила широкополой шляпкой, распустив белокурые волосы.