«Ну каков же день»: Подольская в остромодных джинсах и жакете с топом цвета апельсина предстала в «Зарядье»

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что прославилась, когда приняла участие в шоу «Фабрика звезд».
Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. Недавно звезда отдохнула в Турции с младшим наследником.
На этот раз Подольская сразу погрузилась в столичную суету. Она успела сводить детей с мужем в парк развлечений, а накануне выступила для выпускников. На этот раз артистка захотела насладиться теплой погодой и прогуляться в парке «Зарядье».
Она облачилась в остромодный рваные джинсы с высокой посадкой и кроп-топ в тон жакету цвета апельсина. Туфли-лодочки с камнями дополнили лук.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Ну каков же день! Дорогие выпускники! От всей своей рыжей души поздравляю вас с этим важным и долгожданным днем! Только вперед! Веры в себя! Уважения к миру! Любви в сердце! Весь мир у наших ног! Мой девиз – главное настрой!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Ты просто красотка!», «Чувствуется ваш прекрасный настрой!», «Джинсы огонь», «У вас всегда бомбические наряды», — прокомментировали пост подписчики.
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