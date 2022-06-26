«Ну каков же день»: Подольская в остромодных джинсах и жакете с топом цвета апельсина предстала в «Зарядье»

На этот раз Подольская сразу погрузилась в столичную суету. Она успела сводить детей с мужем в парк развлечений, а накануне выступила для выпускников. На этот раз артистка захотела насладиться теплой погодой и прогуляться в парке «Зарядье».

Она облачилась в остромодный рваные джинсы с высокой посадкой и кроп-топ в тон жакету цвета апельсина. Туфли-лодочки с камнями дополнили лук.