«Ну как же так!»: Рудковская показала одно из последний выступлений Шатунова

Юрий Шатунов для многих стал любимым певцом. Он выступал с группой «Ласковый май», а потом пустился в сольное творчество. Однако продюсер Андрей Разин даже судился с ним, пытаясь запретить петь «Белые розы» и другие хиты.
В последнее время артист нечасто давал концерты, так как уехал жить в Германию с семьей. Однако 23 июня стало известно, что ночью он умер от инфаркта.
Многие артисты почтили его память. Дмитрий Маликов вспомнил, как с ним выступал, а Максим Галкин выразил соболезнования родным.
Дима Билан признался, что общался с ним часто. По его словам, певец очень переживал из-за судов с Разиным. А теперь Яна Рудковская опубликовала кадры, на которых Шатунов веселится на фестивале. Она тоже не может поверить в случившееся.
«Юрка! Ну как же так! А столько у нас было планов… "Белые розы", "Седая ночь". И все мое детство и юность. Потрясающий, настоящий и очень ранимый…
Это видео снято на вечеринке у Димы в рамках "Новой Волны" меньше года назад, куда после концерта мы все приехали. И Юра пел для нас всех свои хиты и не только! Первый и, к сожалению, последний на фестивале…
Нет слов. Самые искренние соболезнования всем родным и близким этого потрясающего артиста и человека», — высказалась Яна.
Поклонники признались, что скорбят. Напомним, что у Шатунова осталась жена и двое детей: 15-летний сын Дэннис и девятилетняя Эстелла.
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