«Ну как же так!»: Рудковская показала одно из последний выступлений Шатунова

«Юрка! Ну как же так! А столько у нас было планов… "Белые розы", "Седая ночь". И все мое детство и юность. Потрясающий, настоящий и очень ранимый…

Это видео снято на вечеринке у Димы в рамках "Новой Волны" меньше года назад, куда после концерта мы все приехали. И Юра пел для нас всех свои хиты и не только! Первый и, к сожалению, последний на фестивале…

Нет слов. Самые искренние соболезнования всем родным и близким этого потрясающего артиста и человека», — высказалась Яна.