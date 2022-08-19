«Ну как не засмотреться!»: Севастьянова подразнила декольте невиданной глубины

Каролина Севастьянова стала знаменитой на весь мир после победы на Олимпиаде в Лондоне. Десять лет назад она выиграла золотую медаль по художественной гимнастике, а после решила завязать со спортом больших достижений.
Теперь «художница» участвует в шоу, проводит много времени в Монако, активно ведет соцсети. Накануне она поделилась с фанатами очередным кадром, на котором блеснула своими прелестями.
Каролина позировала в платье-комбинации шоколадного оттенка с очень глубоким декольте. Фанаты не могли не отметить этот факт.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Ну как не засмотреться! Красота! Классная такая!» — писали пользователи Сети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети