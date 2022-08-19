«Ну как не засмотреться!»: Севастьянова подразнила декольте невиданной глубины

Каролина Севастьянова стала знаменитой на весь мир после победы на Олимпиаде в Лондоне. Десять лет назад она выиграла золотую медаль по художественной гимнастике, а после решила завязать со спортом больших достижений.

Теперь «художница» участвует в шоу, проводит много времени в Монако, активно ведет соцсети. Накануне она поделилась с фанатами очередным кадром, на котором блеснула своими прелестями.