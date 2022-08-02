«Ну-ка, животик подбери!»: Ирина Агибалова из «Дома-2» публично сделала бестактное замечание мужу

Бывшая участница «Дома-2», самая известная из телебабушек, Ирина Агибалова гордится своим особняком на Кипре и часто показывает его в микроблоге.

На этот раз она вновь решила пройти по комнатам дома с камерой. В гостиной на диване в это время отдыхал муж Ирины Агибаловой Юрий Васильевич.

Мужчина в одних шортах лежал на диване и читал книгу. Судя по всему, он никак не ожидал, что любимая жена наставит на него камеру и начнет отчитывать.