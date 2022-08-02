«Ну-ка, животик подбери!»: Ирина Агибалова из «Дома-2» публично сделала бестактное замечание мужу

Бывшая участница «Дома-2», самая известная из телебабушек, Ирина Агибалова гордится своим особняком на Кипре и часто показывает его в микроблоге.
На этот раз она вновь решила пройти по комнатам дома с камерой. В гостиной на диване в это время отдыхал муж Ирины Агибаловой Юрий Васильевич.
Мужчина в одних шортах лежал на диване и читал книгу. Судя по всему, он никак не ожидал, что любимая жена наставит на него камеру и начнет отчитывать.
Юрию Васильевичу досталось за то, что он распустил живот. Между супругами состоялся такой диалог.
«Вы просто посмотрите на этого пенсионера. Что ты делаешь, дорогой?» — задала вопрос мужу Ирина Александровна.
«Читаю книгу!» — ответил тот.
«Ну-ка, животик подбери!» — скомандовала Ирина Агибалова мужу.
Тот слегка растерялся от бестактного замечания жены и даже покраснел.
«Сейчас подберу!» — ответил Юрий Васильевич.
«Умничка», — похвалила его жена.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, сама Ирина Агибалова строго следит за своей фигурой и в свои 57 лет остается стройной и подтянутой женщиной.