«Ну-ка, животик подбери!»: Ирина Агибалова из «Дома-2» публично сделала бестактное замечание мужу

Экс-участница проекта Ирина Агибалова поставила супруга в неудобное положение.
Ирина Агибалова с мужем

Ирина Агибалова с мужем. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2», самая известная из телебабушек, Ирина Агибалова гордится своим особняком на Кипре и часто показывает его в микроблоге.

На этот раз она вновь решила пройти по комнатам дома с камерой. В гостиной на диване в это время отдыхал муж Ирины Агибаловой Юрий Васильевич.

Мужчина в одних шортах лежал на диване и читал книгу. Судя по всему, он никак не ожидал, что любимая жена наставит на него камеру и начнет отчитывать.

Юрию Васильевичу досталось за то, что он распустил живот. Между супругами состоялся такой диалог.

«Вы просто посмотрите на этого пенсионера. Что ты делаешь, дорогой?» — задала вопрос мужу Ирина Александровна.

«Читаю книгу!» — ответил тот.

«Ну-ка, животик подбери!» — скомандовала Ирина Агибалова мужу.

Тот слегка растерялся от бестактного замечания жены и даже покраснел.

«Сейчас подберу!» — ответил Юрий Васильевич.

«Умничка», — похвалила его жена.

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Напомним, сама Ирина Агибалова строго следит за своей фигурой и в свои 57 лет остается стройной и подтянутой женщиной.

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