«Ну и хрен с ней!»: Сенчукова нервно отреагировала на возвращение Пугачевой

Как отметила певица, она выражает свое личное мнение.
Наталья Сенчукова

Наталья Сенчукова. Фото: Global Look Press

Певица Наталья Сенчукова нервно отреагировала на возвращение в Россию спустя полгода своей звездной коллеги Аллы Пугачевой.

«Ну и хрен с ней! Это мое личное мнение».

Напомним, что Пугачева приехала в Россию из Латвии. Вместе с ней в родную страну вернулись и дети – Лиза и Гарри Галкины, сообщает «Комсомольская правда».

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А вот муж певицы юморист Максим Галкин в России пока появляться не планирует. У него насыщенная гастрольная жизнь. У шоумена проходят концерты в городах Европы, а скоро он поедет в Америку.

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