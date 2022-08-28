«Ну и хрен с ней!»: Сенчукова нервно отреагировала на возвращение Пугачевой

Напомним, что Пугачева приехала в Россию из Латвии. Вместе с ней в родную страну вернулись и дети – Лиза и Гарри Галкины, сообщает «Комсомольская правда».

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А вот муж певицы юморист Максим Галкин в России пока появляться не планирует. У него насыщенная гастрольная жизнь. У шоумена проходят концерты в городах Европы, а скоро он поедет в Америку.