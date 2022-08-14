Ну и что, что работа мужская! Неожиданное хобби певицы Свиридовой, о котором мало кто знает

Если Алена Свиридова однажды окажется на необитаемом острове, то точно не испугается трудностей. Как оказалось, у звезды сцены есть неожиданное хобби, которое никак не вяжется с изящными женскими руками, но зато в трудные моменты может сыграть ей на руку.

В интервью «АиФ» певица раскрыла, что сама спроектировала и построила веранду на своей вилле в Крыму. Далеко не все работы она выполняла сама, но, например, кирпичи с раствором звезда укладывала собственными руками.

«Мне нравится покупать всякие инструменты, с удовольствием хожу в магазины, где продаются пилы, сверла, молотки. У меня в гараже есть нечто вроде мастерской, в которой идеальный порядок — инструменты висят на специальных крючках. Я даже купила деревообрабатывающий станок», — разоткровенничалась поп-дива.

Знаменитость призналась, что любовь к строительству у нее с детства. Раньше она с удовольствием забивала гвозди, вечно что-то строгала и пилила. Причем с возрастом интерес к подобным вещам у звезды не пропал.

Источник: «АиФ»