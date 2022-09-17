«Ну и арбузищи»: Валя Карнавал едва вместила сочный бюст в платье с декольте

Валя Карнавал любит подчеркивать свою точеную фигуру откровенными нарядами. Один из них звезда TikTok примерила для новой фотосессии.
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Блогерша надела шоколадное кожаное платье с экстремальным декольте, едва вместившем ее пышный бюст. Образ дополнила шубка из искусственного меха, солнечные очки и прическа из высокого пучка.
«Все только начинается», — туманно написала Валя.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
Пользователи по достоинству оценили формы звезды.
«Отпадная»; «Ну и арбузищи! Наградила же природа»; «Нереально крутая фигура»; «Бандитка-соблазнительница»; «Классный образ. Тебе идет. Подчеркивает достоинства»; «Ох, как теперь уснуть», — высказались они.