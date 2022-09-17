«Ну и арбузищи»: Валя Карнавал едва вместила сочный бюст в платье с декольте

Валя Карнавал любит подчеркивать свою точеную фигуру откровенными нарядами. Один из них звезда TikTok примерила для новой фотосессии.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Блогерша надела шоколадное кожаное платье с экстремальным декольте, едва вместившем ее пышный бюст. Образ дополнила шубка из искусственного меха, солнечные очки и прическа из высокого пучка.