«Ну ее в баню!»: протоиерей Андрей Ткачев – об уехавшей из страны Пугачевой

Протоиерей Андрей Ткачев, радовавшийся весной бегству Аллы Пугачевой из России и заявивший, что «воздух очистился», отреагировал на второй отъезд Примадонны. Священник в беседе с порталом Woman.ru был не так воодушевлен, как в первый раз, но не поскупился на пожелания.

«Ну ее в баню! Уехала и уехала. Не хочу про нее говорить даже», - заявил Ткачев.

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Учитывая, что Пугачева в первую свою поездку в Израиль отвечала персонально отцу Андрею, не исключено, что и сейчас певица может записать видео для него.