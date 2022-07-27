Ну что за львица эта Лариса! 66-летняя Долина повторила скандальный образ и танец Бузовой

Лариса Долина в своем телеграме поделилась кадрами с прошедшей фотосессии.
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Костюм, а также телодвижения в нем удивительным образом напомнили недавний скандальный образ и танец Ольги Бузовой на фестивале VK Fest.
Поклонники увидели все тот же обтягивающий брючный наряд со звериным принтом и ту же хореографию — с ногами в разные стороны и приседанием в позу йоги «сумо». Отметим, что Бузову за это в буквальном смысле захейтили.
Интересно, какое будущее ждет Ларису Долину?