Ну что за красотка! Похудевшая Саша Черно из «Дома-2» подчеркнула стройность в брючном костюме ультрамаринового цвета

Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Саша Черно за последние несколько месяцев заметно преобразилась.
Те, кто видел Сашу в октябре прошлого года, могут и не узнать в нынешней модной длинноволосой диве прежнюю Сашу Черно — пышную даму с необъятными формами.
Сейчас Саша Черно близка к фигуре своей мечты. Она избавилась от более чем пятидесяти килограммов и продолжает работать над собой.
В свет Саша Черно выходит в стильных нарядах, подчеркивающих стройность. На этот раз экс-участница реалити-шоу предстала в брючном костюме ультрамаринового оттенка, сочетав его с белой футболкой и кроссовками.
Саша Черно в ультрамариновом брючном костюме. Фото: соцсети
«Я сейчас веду не совсем правильный образ жизни, мне нравится состояние, в котором я нахожусь, и я не хочу возвращаться обратно! Я хочу, чтобы у меня все было на позитиве, все проблемы решать на юморе, без сплетен, хочу легкости. Мне нравится чувство полета», — призналась Саша Черно под снимком.
О стиле и нарядах звезд можно почитать и в телеграм-канале «Звездная пыль».
Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!
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