Ну что за красотка! Похудевшая Саша Черно из «Дома-2» подчеркнула стройность в брючном костюме ультрамаринового цвета

Одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» Саша Черно за последние несколько месяцев заметно преобразилась.

Те, кто видел Сашу в октябре прошлого года, могут и не узнать в нынешней модной длинноволосой диве прежнюю Сашу Черно — пышную даму с необъятными формами.

Сейчас Саша Черно близка к фигуре своей мечты. Она избавилась от более чем пятидесяти килограммов и продолжает работать над собой.

В свет Саша Черно выходит в стильных нарядах, подчеркивающих стройность. На этот раз экс-участница реалити-шоу предстала в брючном костюме ультрамаринового оттенка, сочетав его с белой футболкой и кроссовками.