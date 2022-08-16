«Ну а что в этом плохого?»: Shaman отреагировал на сравнения с Газмановым

Как отметил музыкант, он любит творчество своего коллеги.
Олег Газманов

Олег Газманов. Фото: Global Look Press

Певец Shaman заявил, что не против, когда его сравнивают с певцом Олегом Газмановым.

«Ну а что в этом плохого? Вы посмотрите на Олега Газманова, как он потрясающе выглядит в 71 год, какие он дает концерты. Кстати, мы постоянно пересекаемся с ним на разных площадках».

По словам певца, не так давно он выступал на Дне города. А Газманов отыграл там же за день до этого. При этом лично они пока не общались. Певец хотел бы познакомиться с коллегой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Shaman — один из самых популярных сегодня молодых исполнителей. Он записал несколько патриотических песен, которые пришлись по душе фанатам.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  