«Ну а что в этом плохого?»: Shaman отреагировал на сравнения с Газмановым

По словам певца, не так давно он выступал на Дне города. А Газманов отыграл там же за день до этого. При этом лично они пока не общались. Певец хотел бы познакомиться с коллегой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Shaman — один из самых популярных сегодня молодых исполнителей. Он записал несколько патриотических песен, которые пришлись по душе фанатам.