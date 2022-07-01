«Нравлюсь — женись!»: как Пугачева уговорила Киркорова пойти под венец

Некоторыми подробностями личной жизни Аллы Пугачевой поделилась ее подруга детства ведущая Кира Прошутинская.

В 2016 году телеведущая Кира Прошутинская побывала на празднике у Аллы Пугачевой, который она сама придумала — «Дне желтых цветов». Народная артистка отмечает его в первое воскресенье марта каждый год.

На светском рауте в замке Примадонны был и ее бывший муж Филипп Киркоров. Они прожили в браке с 1994 года по 2005 год. Прошутинская вспомнила, что экс-супруг певицы был одет в джинсы и желтую, с блестками, толстовку от Dolce & Gabbana.

«Филипп рассказал историю их с Аллой женитьбы. Она смотрела на него спокойно и снисходительно, изредка комментировала: «Он сказал, что я ему нравлюсь. И я ответила: «Нравлюсь — женись!» Ты еще не сказал, что твои мама и бабушка просили меня выйти за тебя замуж!» Ну и т.д.» — вспомнила Алла Пугачева.

По словам Киры Прошутинской, все это время рядом с ней стоял Максим Галкин, нынешний муж. Ведущая уверена, что между ними действительно есть настоящие чувства.

Источник: МК.ru.

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