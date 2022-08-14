«Нравился Халит»: как Сельма Эргеч на самом деле попала в «Великолепный век»

Турецкая актриса Сельма Эргеч рассказала, что неожиданно узнала о готовящихся съемках грандиозного исторического сериала «Великолепный век». Артистка решила добиться того, чтобы ее утвердили на любую роль.
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«Я позвонила агенту и попросила ее прошерстить, я очень хотела там сниматься. Хотя раньше я так не делала. Кроме того, мне нравится Халит Эргенч (актер, сыгравший султана Сулеймана). Все его проекты были очень интересны, хотя раньше мы не работали вместе», - заявила Сельма в документальном фильме «Создание легенды».
В итоге Эргеч досталась роль сестры султана Сулеймана Хатидже.