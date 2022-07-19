«Нравилась мамина игра в воздушный шарик»: Тодоренко рожала на глазах у мужа и маленького сына

Телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой во второй раз. Звезда рожала, по разным данным, в Канаде или США, и теперь делится подробностями процесса.

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Жена Влада Топалова рожала дома в надувном бассейне. Каждый свой шаг, перекус или схватку, как оказалось, она фиксировала на видео, чтобы потом показать подписчикам. В Telegram Регина снова разоткровенничалась, и подписчики узнали, что рожала она в присутствии мужа и трехлетнего сына Михаила.

«Я мечтала, чтоб малыша мы встретили всей семьей. К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядышком со мной муж и сын в ожидании нового человека», - рассказала теледива.

В процессе Тодоренко применяла дыхательные практики, о чем предупредила маленького сынишку. И ее усилия вызывали у мальчика смех: «Ему нравилась мамина игра в воздушный шарик».