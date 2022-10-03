Ножкой эть! Михалкова эффектно показала фигуру «восьмерку» в декольтированном платье-карандаше

Есть тип женщин вроде Юлии Михалковой, которые в любых нарядах будут выглядеть просто сногсшибательно. А все из-за самой манящей фигуры «восьмерки» с узкой талией, объемными бедрами и грудью.

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Именно на такую засматриваются мужчины, именно о такой мечтает большинство женщин.

Юлия Михалкова тем не менее в особенные дни предпочитает носить роскошные декольтированные платья-карандаши, дабы еще больше подчеркнуть свои формы.