«Ножки-спички подломятся под тяжестью башки»: о брошенной Прилучным возлюбленной высказалась Миро

Блогер Лена Миро в своем ЖЖ неожиданно накинулась на бывших женщин актера Павла Прилучного.

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Экс-жену «мажора» Агату Муцениеце она назвала «унылой теткой с тяжелой аурой». А в Мирославе Карпович акула пера не оценила ее хрупкость.

«У Карпович с сексапилом дело обстоит весьма печально. Я, конечно, люблю худобу, но не такую, когда ножки-спички вот-вот подломятся под тяжестью большой башки», — обрушилась она с критикой на Карпович.

А вот нынешняя любимая актера Миро пришлась по вкусу. «Зефирка», — написала про Брутян блогер.