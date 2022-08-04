«Ножки потеют»: Шахназаров раскритиковал Макаревича за поход на интервью в шортах

Как отметил Шахназаров, Макаревич бы еще слово за слово, да членом по столу сделал. «Ну это же неуважение. Неуважение к интервьюеру и к зрителю», — заявил журналист.

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Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль. Оттуда он регулярно шлет гневные послания в адрес россиян.