«Ножки потеют»: Шахназаров раскритиковал Макаревича за поход на интервью в шортах

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» раскритиковал музыканта Андрея Макаревича за поход на интервью в Израиле в шортах.
«Я понимаю, что Израиль. Жарко. Ножки потеют, яйца преют. Но, елки палки. Ты же идешь на радиостанцию. Хотя бы джинсы нацепи на себя. Нет, он пришел в шортах».
Андрей Макаревич и израильский журналист. Фото: кадр из шоу «Полный абзац»
Как отметил Шахназаров, Макаревич бы еще слово за слово, да членом по столу сделал. «Ну это же неуважение. Неуважение к интервьюеру и к зрителю», — заявил журналист.
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Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль. Оттуда он регулярно шлет гневные послания в адрес россиян.