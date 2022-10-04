«Ножки-палочки и огромная грудь»: Пынзарь показала фигуру в «голом» бикини

Дарья Пынзарь много времени проводит в Турции, где у них с мужем Сергеем есть несколько собственных квартир. Естественно, блогерша часто выбирается на местные пляжи.

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На своей странице в соцсети Дарья показала видео, которое сняла на побережье. Она позировала у берега, распустив длинные волосы и надев нюдовое бикини, сливающееся с тоном кожи.