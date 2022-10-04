«Ножки-палочки и огромная грудь»: Пынзарь показала фигуру в «голом» бикини

Дарья Пынзарь много времени проводит в Турции, где у них с мужем Сергеем есть несколько собственных квартир. Естественно, блогерша часто выбирается на местные пляжи.
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На своей странице в соцсети Дарья показала видео, которое сняла на побережье. Она позировала у берега, распустив длинные волосы и надев нюдовое бикини, сливающееся с тоном кожи.
«Какую суперспособность вы бы выбрали? Я бы телепортацию или невидимость. Хотя, пожалуй, есть и не толстеть тоже сгодится», — написала Пынзарь.
Пользователи Сети засыпали звезду «Дома-2» комплиментами. Правда, некоторые из них отметили, что она слишком похудела.
«Такая куколка»; «Ничего себе, как похудела! Остались одни ножки-палочки и огромная грудь»; «Верх смотрится слишком грузно теперь, грудь бы поменьше»; «Очень хорошенькая. Совсем не изменилась»; «Красотка», — высказались они.