«Ножки эталонные! Даже Пугачева позавидует»: Нетребко в мини-платье выше колен деликатно скрыла ширину бедер, щегольнув тонкими лодыжками

«Эталонные ножки! Даже Пугачева позавидует», «Шикарная леди! Так постройнела», «О боги, какие ножки», «Красотка! Даже в мини может выглядеть фантастически», пишут фолловеры.

При это сама Анна Нетребко заверяет, что уже давно носит один и тот же размер одежды. И строгими диетами себя не изнуряет. К тому же, оперная дива очень любит готовить.