«Ножки эталонные! Даже Пугачева позавидует»: Нетребко в мини-платье выше колен деликатно скрыла ширину бедер, щегольнув тонкими лодыжками

Анна Нетребко не перестает удивлять своих поклонников. Так, на прогулке оперная дива покрасовалась в фантазийный мини-платье с каскадной юбкой выше колен. Артистка щегольнула стройными ножками с изящными лодыжками и крепкими рельефными мышцами икр. Жена азербайджанского тенора Юсуфзай Эйвазова стала выглядеть еще моложе и все благодаря стильному звездному гардеробу. Поклонники залюбовались оперной дивой и ее бесподобной фигурой.
Анна Нетребко в эффектном мини-платье. Фото: личный архив
«Эталонные ножки! Даже Пугачева позавидует», «Шикарная леди! Так постройнела», «О боги, какие ножки», «Красотка! Даже в мини может выглядеть фантастически», пишут фолловеры.
При это сама Анна Нетребко заверяет, что уже давно носит один и тот же размер одежды. И строгими диетами себя не изнуряет. К тому же, оперная дива очень любит готовить.