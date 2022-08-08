Ножки балерины и модные джорты: Пугачева засветилась в молодежном образе во время прогулки

Джинсовые шорты прямого кроя стилисты в этом сезоне прозвали джортами. Они стали настоящим хитом лета. Алла Пугачева поспешила примерить новинку в Латвии, где она сейчас пребывает с детьми Гарри и Лизой, а также с мужем Максимом Галкиным.

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Примадонну в модных шортах из денима запечатлели на улицах Юрмалы поклонники, которые не смогли пройти мимо знаменитости.