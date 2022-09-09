Новый выпуск трэвел-шоу «Поехали!» снимали в Москве

Зрители нового выпуска трэвел-шоу «Поехали», которое выйдет на Первом в эту субботу в 10:15 утра по московскому времени, вместе с ведущими смогут узнать, как выглядит сейчас столица России глазами путешественника.

Мария Осадник и Евгений Покровский совершили прогулку по городу, передвигаясь на различных видах общественного транспорта (а их в Москве немало).