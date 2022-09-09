Новый выпуск трэвел-шоу «Поехали!» снимали в Москве

Ведущие прогулялись по столице, отмечающей День города в эти выходные.
Выпуск шоу «Поехали!» снят в Москве

Свежий выпуск шоу «Поехали!» снимали в Москве. Фото: пресс-служба Первого канала

Зрители нового выпуска трэвел-шоу «Поехали», которое выйдет на Первом в эту субботу в 10:15 утра по московскому времени, вместе с ведущими смогут узнать, как выглядит сейчас столица России глазами путешественника.

Мария Осадник и Евгений Покровский совершили прогулку по городу, передвигаясь на различных видах общественного транспорта (а их в Москве немало).

«Мы проложили маршрут от Северного речного вокзала до нулевого километра на Красной площади», — рассказала Маша.

Ведущая шоу «Поехали!» Мария Осадник. Фото: пресс-служба Первого канала

Зрителям покажут популярные туристические места, такие как Красная площадь, ВДНХ, Останкинская телебашня, Лужники, Воробьевы горы, Патриаршие пруды, дом-музей Булгакова, парк «Зарядье». В кадр попадут и самые красивые станции Московского метрополитена.

Напомним, что в эти выходные столица отмечает свое 875-летие. Празднование круглой даты обещает быть очень зрелищным.

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