Новый выпуск трэвел-шоу «Поехали!» снимали в Москве

Зрители нового выпуска трэвел-шоу «Поехали», которое выйдет на Первом в эту субботу в 10:15 утра по московскому времени, вместе с ведущими смогут узнать, как выглядит сейчас столица России глазами путешественника.
Мария Осадник и Евгений Покровский совершили прогулку по городу, передвигаясь на различных видах общественного транспорта (а их в Москве немало).
«Мы проложили маршрут от Северного речного вокзала до нулевого километра на Красной площади», — рассказала Маша.
Ведущая шоу «Поехали!» Мария Осадник. Фото: пресс-служба Первого канала
Зрителям покажут популярные туристические места, такие как Красная площадь, ВДНХ, Останкинская телебашня, Лужники, Воробьевы горы, Патриаршие пруды, дом-музей Булгакова, парк «Зарядье». В кадр попадут и самые красивые станции Московского метрополитена.
Напомним, что в эти выходные столица отмечает свое 875-летие. Празднование круглой даты обещает быть очень зрелищным.
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