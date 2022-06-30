Новый сезон шоу «Звезды в Африке»: Бузова в струящемся платье-бюстье салатового цвета отметилась на берегу Лимпопо

Телеведущая поделилась эксклюзивными кадрами со съемок. Она уже отметилась в ярком образе с Михаилом Галустяном.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Недавно она отметила 18-летие работы на ТВ. Примечательно, что блондинка также стала певицей и актрисой.

Она не раз говорила, что намерена удивлять публику новыми талантами. При этом артистка мечтает о семье и надеется стать мамой.

На этот раз Ольга уехала в Африку, где будет больше месяца сниматься в третьем сезоне шоу «Звезды в Африке». Пока она не делится подробностями, но уже успела показать диких животных и покрасоваться в саванне в женственных нарядах. 

А на новых кадрах Бузова щегольнула в струящемся платье-бюстье салатового цвета со шлейфом. Она позировала у самолета вместе с Михаилом Галустяном, который снова стал ее соведущим. 

Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: соцсети звезды

В новом сезоне шоу соберутся сильнейшие участники двух предыдущих. В новых сериях они разделятся на две команды и попробуют пройти испытания от ведущих Миши Галустяна и Ольги Бузовой. Будет нелегко, ведь продюсеры подготовили для участников более масштабные и сложные задания, а также смешные и абсурдные челленджи, отмечают организаторы. 

А поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие признались, что уже ждут премьеру на ТНТ. 

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