Новый сезон шоу «Звезды в Африке»: Бузова в струящемся платье-бюстье салатового цвета отметилась на берегу Лимпопо

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Недавно она отметила 18-летие работы на ТВ. Примечательно, что блондинка также стала певицей и актрисой.

Она не раз говорила, что намерена удивлять публику новыми талантами. При этом артистка мечтает о семье и надеется стать мамой.