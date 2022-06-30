Новый сезон шоу «Звезды в Африке»: Бузова в струящемся платье-бюстье салатового цвета отметилась на берегу Лимпопо

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в стране. Недавно она отметила 18-летие работы на ТВ. Примечательно, что блондинка также стала певицей и актрисой.
Она не раз говорила, что намерена удивлять публику новыми талантами. При этом артистка мечтает о семье и надеется стать мамой.
На этот раз Ольга уехала в Африку, где будет больше месяца сниматься в третьем сезоне шоу «Звезды в Африке». Пока она не делится подробностями, но уже успела показать диких животных и покрасоваться в саванне в женственных нарядах.
А на новых кадрах Бузова щегольнула в струящемся платье-бюстье салатового цвета со шлейфом. Она позировала у самолета вместе с Михаилом Галустяном, который снова стал ее соведущим.
Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: соцсети звезды
В новом сезоне шоу соберутся сильнейшие участники двух предыдущих. В новых сериях они разделятся на две команды и попробуют пройти испытания от ведущих Миши Галустяна и Ольги Бузовой. Будет нелегко, ведь продюсеры подготовили для участников более масштабные и сложные задания, а также смешные и абсурдные челленджи, отмечают организаторы.
А поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие признались, что уже ждут премьеру на ТНТ.
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