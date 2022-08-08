Новый мужчина? Ходченкова в лифе и шортиках грациозно присела на сапборд рядом со знойным красавцем

39-летняя актриса Светлана Ходченкова держит в секрете свою личную жизнь. Не в ее правилах распространяться о том, с кем она проводит свободное от съемок и репетиций время.

Потому каждый мужчина, появляющийся рядом с ней, вызывает ажиотаж и любопытство поклонников.

На этот раз Светлана Ходченкова сама поделилась снимком, на котором запечатлена в компании симпатичного брюнета с белозубой улыбкой. В кадре Светлана Ходченкова грациозно присела на сапборд в лифе и шортиках.