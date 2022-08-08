Новый мужчина? Ходченкова в лифе и шортиках грациозно присела на сапборд рядом со знойным красавцем

Актриса Светлана Ходченкова заинтриговала снимком в компании симпатичного брюнета.
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

39-летняя актриса Светлана Ходченкова держит в секрете свою личную жизнь. Не в ее правилах распространяться о том, с кем она проводит свободное от съемок и репетиций время.

Потому каждый мужчина, появляющийся рядом с ней, вызывает ажиотаж и любопытство поклонников.

На этот раз Светлана Ходченкова сама поделилась снимком, на котором запечатлена в компании симпатичного брюнета с белозубой улыбкой. В кадре Светлана Ходченкова грациозно присела на сапборд в лифе и шортиках.

Светлана Ходченкова с подругой и кавалером. Фото: соцсети

Те, в чью привычку не входит читать комментарии под фото, тут же решили, что знойный красавец — новый ухажер Ходченковой, которого она так красиво рассекретила.

Но под снимком актриса сообщила, что это всего лишь тренер и даже отметила его аккаунт. Молодого человека зовут Вадим, а все происходит в Сочи.

«Спасибо тебе, Вадим, за наше спортивное утро», — поблагодарила Светлана Ходченкова тренера.

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«Светлана, я даже не представляю, сколько труда стоил вам прекрасный рельеф на ручках», «Ну хороши, прям очень», «Красавица!» — сделали комплименты Ходченковой ее поклонники.

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