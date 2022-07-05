Новый год среди лета: Волочкова украсила свой роскошный особняк праздничной иллюминацией

Звезда сцены Анастасия Волочкова старается каждый свой день сделать особенным. Вот и сейчас, посреди лета, устроила себе новогоднее настроение. Праздничной иллюминацией она украсила свой роскошный особняк на Рублевке и похвасталась, как теперь у нее стало красиво.

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«Не успела я вернуться со своего творческого вечера в Истре, мне мой дом превращают в Лас-Вегас. А я люблю праздник каждый день!» — рассказала звезда своим подписчикам в Сети. Тысячи огоньков преобразили двухэтажный коттедж звезды, а также забор вокруг. Волочкова осталась счастлива.