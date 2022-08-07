Новые прически: Млодик необычно заплела волосы подросшим дочерям от Виторгана

Известная актерская пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган растят двух маленьких дочерей-погодок Этель и Клару.

До недавнего времени Ирина Млодик довольно часто делилась видео и фото с участием дочерей в микроблоге. Но потом взяла паузу.

Поклонники уже успели соскучиться по хорошеньким крошкам. Ирина Млодик к их радости накануне разместила фото Этель и Клары. Сестренки с довольными мордашками поедают мороженое в вафельных стаканчиках.

«Девчонки могут мороженое есть каждый день! Сама помню, как в детстве обожала мороженое, именно пломбир в вафельных стаканчиках с изюмом по 15 копеек. Какого мороженого у нас в Латвии только не было!» - рассказала под фото Ирина Млодик.

У Этель и Клары роскошные кудрявые волосы, и Ирина Млодик часто показывает дочерей с распущенными локонами или косами. На этот раз же она заплела девочек не так, как всегда. И на это обстоятельство тут же обратили внимание преданные поклонники.