Новые кадры из Юрмалы! Пугачева в белых слаксах и кардигане в пол устроила дефиле на пляже

Алла Пугачева на радость поклонникам опубликовала свежие кадры из Юрмалы. Пока шоумен Максим Галкин в отъезде, он находится в Эстонии на гастролях, Примадонна шикует в Латвии. Вместе с двойняшками Гарри и Лизой певица прогулялась по пляжу, покрасовавшись в стильном аутфите.

Образ Примадонны тут же до мелочей и пуговиц рассмотрели ее поклонники, восхитившись тем, как грациозно Алла Борисовна дефилирует по пляжу с детьми.

Пугачева надела белоснежные слаксы, кардиган в пол, дополнив лук кроссовками. А на голове у артистки красовалась фуражка. Примечательно, что жена шоумена Максима Галкина сняла парик, показав свои натуральные тонкие волосы.

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