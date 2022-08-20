Новые иномарки и белая посуда: поклонники подняли на смех список требований из райдера Собчак

Светская львица Ксения Собчак, пожалуй, одна из самых капризных телеведущих нашей страны. Так называемая журналистка не забывает посмеяться над райдером коллег, но список требований самой Ксении буквально поражает.

Про еду мы писали выше. В списке Собчак значится еда исключительно из самых дорогих ресторанов Москвы. Подано все это должно быть строго на белой посуде. Таким образом, светская львица проводит журналистское расследование на выявление грязи.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Номер в гостинице - строго люкс. Температура в помещении не должна превышать 20 градусов. Обои должны быть в темных тонах. Так что, отельеры, срочно перекрашивайте свои гостиницы.