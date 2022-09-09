«Новости турецкой анимации»: Шахназаров – о концертах Гребенщикова

Музыкант Борис Гребенщиков, концерты которого отменены в России, объявил о предстоящих выступлениях там, где еще никогда не пел. Об этом лидер «Аквариума» сообщил в своих соцсетях.

«Внимание! Впервые в Турции! Три концерта в октябре», - написал артист.

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За высказываниями Гребенщикова и его творчеством пристально следят многие в России, включая журналиста Михаила Шахназарова. Он отреагировал на объявление музыканта и у себя в Telegram написал на это: «Новости турецкой анимации».

К слову, гастрольный график у Гребенщикова начавшейся осенью довольно насыщенный. Он уже выступил в Германии и Швейцарии, а в середине месяца отправляется по странам Прибалтики. Все выступления помечены как благотворительные.