Новости шоу-бизнеса: за сколько Хаматова продает московскую квартиру, кто на самом деле прославил Лободу, Соловьев появился в эфире с разбитым носом

Какие события 8 сентября оказались в центре повышенного внимания у читателей сайта Teleprogramma.pro.
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Молочников сожалеет о разводе с Варнавой

Александр Молочников подтвердил развод с Екатериной Варнавой. Брак звезд продлился недолго – в марте они тайно поженились, а в конце лета их союз перестал существовать при этом, какой-то конкретной причины в расставании режиссер не видит, но признается, что сожалеет, что упустил такую шикарную женщину.

Пугачева вышла в свет с Ургантом и Орбакайте

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева впервые вышла в свет в Москве. Артистка посетила «Кабаре» в Театре Наций, ее сопровождала дочь Кристина Орбакайте, а также опальный шоумен Иван Ургант. Муж примадонны, напомним, сейчас колесит по миру, зарабатывая концертами, и когда вернется в Россию после всего сказанного, неизвестно.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Шахназаров назвал, за сколько Хаматова продает квартиру в Москве

Михаил Шахназаров в новом выпуске передачи «Полный абзац» озвучил сумму за квартиры, которую хочет выручить при продаже сбежавшая из страны Чулпан Хаматова. Она выставила ценник в размере 132 млн рублей.

Соловьев после скандала с Пугачевой появился с синяками на лице

Разбитый нос, синяки и ссадины – так теперь выглядит лицо Владимира Соловьева. И это – после скандала с Аллой Пугачевой. Совпадение? Об этом теперь гадают все в Интернете, а сам журналист не комментирует свой внешний вид, уверяя, что это «не ваше собачье дело».

Соседов назвал имя человека, который прославил Лободу

Светлана Лобода стала знаменитой в России и была на вершине Олимпа долгие годы. Но теперь ее слава рухнула. И своей известностью она обязана не кому иному, а Нателле Крапивиной.

«Нателла подобрала ей репертуар, аранжировщиков, авторов, творческие костюмы, придумала речитативы в песнях. До этого ничего у нее не было», - объяснил музыкальный критик Сергей Соседов.

Лобода с Нателлой Крапивиной. Фото: Global Look Press

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