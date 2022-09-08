Новости шоу-бизнеса: за сколько Хаматова продает московскую квартиру, кто на самом деле прославил Лободу, Соловьев появился в эфире с разбитым носом

Молочников сожалеет о разводе с Варнавой
Александр Молочников подтвердил развод с Екатериной Варнавой. Брак звезд продлился недолго – в марте они тайно поженились, а в конце лета их союз перестал существовать при этом, какой-то конкретной причины в расставании режиссер не видит, но признается, что сожалеет, что упустил такую шикарную женщину.
Пугачева вышла в свет с Ургантом и Орбакайте
Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева впервые вышла в свет в Москве. Артистка посетила «Кабаре» в Театре Наций, ее сопровождала дочь Кристина Орбакайте, а также опальный шоумен Иван Ургант. Муж примадонны, напомним, сейчас колесит по миру, зарабатывая концертами, и когда вернется в Россию после всего сказанного, неизвестно.
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Шахназаров назвал, за сколько Хаматова продает квартиру в Москве
Михаил Шахназаров в новом выпуске передачи «Полный абзац» озвучил сумму за квартиры, которую хочет выручить при продаже сбежавшая из страны Чулпан Хаматова. Она выставила ценник в размере 132 млн рублей.
Соловьев после скандала с Пугачевой появился с синяками на лице
Разбитый нос, синяки и ссадины – так теперь выглядит лицо Владимира Соловьева. И это – после скандала с Аллой Пугачевой. Совпадение? Об этом теперь гадают все в Интернете, а сам журналист не комментирует свой внешний вид, уверяя, что это «не ваше собачье дело».
Соседов назвал имя человека, который прославил Лободу
Светлана Лобода стала знаменитой в России и была на вершине Олимпа долгие годы. Но теперь ее слава рухнула. И своей известностью она обязана не кому иному, а Нателле Крапивиной.
«Нателла подобрала ей репертуар, аранжировщиков, авторов, творческие костюмы, придумала речитативы в песнях. До этого ничего у нее не было», - объяснил музыкальный критик Сергей Соседов.
Лобода с Нателлой Крапивиной. Фото: Global Look Press