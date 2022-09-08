Новости шоу-бизнеса: за сколько Хаматова продает московскую квартиру, кто на самом деле прославил Лободу, Соловьев появился в эфире с разбитым носом

Шахназаров назвал, за сколько Хаматова продает квартиру в Москве

Михаил Шахназаров в новом выпуске передачи «Полный абзац» озвучил сумму за квартиры, которую хочет выручить при продаже сбежавшая из страны Чулпан Хаматова. Она выставила ценник в размере 132 млн рублей.

Соловьев после скандала с Пугачевой появился с синяками на лице

Разбитый нос, синяки и ссадины – так теперь выглядит лицо Владимира Соловьева. И это – после скандала с Аллой Пугачевой. Совпадение? Об этом теперь гадают все в Интернете, а сам журналист не комментирует свой внешний вид, уверяя, что это «не ваше собачье дело».

Соседов назвал имя человека, который прославил Лободу

Светлана Лобода стала знаменитой в России и была на вершине Олимпа долгие годы. Но теперь ее слава рухнула. И своей известностью она обязана не кому иному, а Нателле Крапивиной.