Новости шоу-бизнеса: за что поплатился Меладзе, Макаревич раскаялся, внук Пугачевой раскритиковал шоу-бизнес

Накануне стало известно, что Валерий Меладзе нечестно вел бизнес, за что получил штраф. Тем временем внук Аллы Пугачевой раскритиковал российский шоу-бизнес. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми обсуждаемыми 9 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Меладзе поплатился за бизнес

У Валерия Меладзе есть бизнес в сфере торговли: он является соучредителем ТЦ «Вантаж» в Восточном Бирюлево. Известно, что территорию можно использовать исключительно под торговлю продовольственными и непродовольственными товарами.

Однако накануне выяснилось, что там работал ломбард. Проверяющие органы не упустили этот момент и выписали артисту штраф в размере 50 тысяч рублей.