Новости шоу-бизнеса: за что поплатился Меладзе, Макаревич раскаялся, внук Пугачевой раскритиковал шоу-бизнес

Накануне стало известно, что Валерий Меладзе нечестно вел бизнес, за что получил штраф. Тем временем внук Аллы Пугачевой раскритиковал российский шоу-бизнес. Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми обсуждаемыми 9 августа, — в обзоре Teleprogramma.pro.
Меладзе поплатился за бизнес
У Валерия Меладзе есть бизнес в сфере торговли: он является соучредителем ТЦ «Вантаж» в Восточном Бирюлево. Известно, что территорию можно использовать исключительно под торговлю продовольственными и непродовольственными товарами.
Однако накануне выяснилось, что там работал ломбард. Проверяющие органы не упустили этот момент и выписали артисту штраф в размере 50 тысяч рублей.
Макаревич раскаялся
Недавно Андрей Макаревич предложил медикам заняться головами россиян. При этом заметил, что бывшие соотечественники ему безраличны. Музыкант утверждает, что все это напоминает ему анекдот.
«Моня, а Бах-то — говно! — Что, послушал? — Нет, мне Изя напел!». Спорим, завтра напишут: «Макаревич сравнил себя с Бахом!» Чем, естественно, оскорбил россиян. Без этого припева уже никак», — написал музыкант в своем телеграме.
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Внук Пугачевой высказался о российском шоу-бизнесе
Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, высказался о российском шоу-бизнесе. Хотя он тоже является музыкантом, но не причисляет себя к эстрадным артистам.
«В нем нужно быть осторожным. Это тот мир, где все привыкли предавать, ходить по головам», — заявил Никита.
Дробязко могут лишить гражданства Литвы
Литовская фигуристка Маргарита Дробязко может лишиться гражданства из-за выступлений в ледовом шоу Татьяны Навки. Такое же наказание может грозить и ее мужу — фигуристу Повиласу Ванагасу. С инициативой выступил парламентарий Литвы Стасис Шедбарас. Его поддержал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Фото: Global Look Press
Ротару встретила юбилей в одиночестве
Накануне София Ротару отметила свой юбилей. Артистке исполнилось 75 лет. В этот день она приехала из Италии на свою малую родину, в село Маршинцы.
Юбилей артистка отметила почти в одиночестве. Ее родные разъехались по разным странам. Известно, что внук певицы, Анатолий, недавно уехал во Францию, внучка София — давно живет в Америке.
София Ротару. Фото: Global Look Press